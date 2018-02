Saksamaa tööstustöölised said eriti lühikese töönädala

Kokkuleppe tööstustöölisi esindava IG Metalli ja Südwestmetall tööandjate keskliidu vahel näitab, et ametiühingud on Saksamaal pead tõstmas. Taoline söakus on omane pigem prantslastele, kes on välja rääkinud 35-tunnise töönädala.

Samal ajal on Saksamaa pikalt olnud ilma valitsuseta, sest koalitsiooniläbirääkimised on läinud vaevaliselt. Financial Times´i hinnangul tekitab see küsimusi, kas Saksamaa on Euroopa majanduses oma juhipositsiooni kaotamas.