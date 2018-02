Dmitri Jegorov rääkis hulludest päevadest, mil nad Eesti maksusüsteemi ümber tegid

See polnud aga kõik. Tihti avastas Jegorov, et öösel ja nädalavahetusel ette valmistatud maksueelnõud visati kohe järgmisel päeval prügikasti, sest poliitikute soovid olid juba vahepeal muutunud. See röövis ametnikelt motivatsiooni.

Suur osa tööst oli Jegorovi sõnul ka selline, mida meedia ega tavalised inimesed kõrvalt ei näinud – näiteks mõne maksuidee analüüsimine ja memoks vormistamine, mis tegelikult kunagi ei realiseeru ja mida avalikkusele ei tutvustada. Lisaks olid ametnike õlul rahvusvahelised kohustused, kus nad ei saanud öelda, et vabandust, me seekord ei panusta, meil on siseriiklikke asju teha.

«Mis seal salata, (lahkumis)avalduse laudalöömise mõte käis paljudel peast läbi,» ütles ta. «Aga me kõik saame aru, kus lõpeb maksupoliitika nõustajate ja algab poliitika tegijate mängumaa. Nõuandmise lõpetamine keerulisel ajal ei tule riigile kuidagi kasuks.»

Maksud ei ole kõige tähtsamad

Kuigi Jegorov teenib maksude väljatöötamise eest leiba, on tema suur soov, et poliitikute usk maksupoliitika kõikvõimsusesse väheneks. Ta tahaks, et asemele tuleks mõtestatud arutelu tõeliselt olulistel teemadel nagu näiteks rahvastik, sotsiaalsed küsimused, haridus, majandus, turvalisus ja meditsiin. «Maksupoliitika on nende suhtes alati teisejärguline,» ütles ta.

Jegorov on varem avaldanud lootust, et Jüri Ratase valitsuse otsus tõsta maksuvaba tulu 500 euroni on pikaajaline poliitika, mida ei asuta kohe pärast 2019. aasta valimisi ümber tegema. Üks põhjus on selles, et taolise maksuarvestuse süsteemi ehitamine on hirmkallis. Teine asi on aga see, et nüüd vajaksime me mõneks ajaks stabiilsust. «Muudatustel ei ole viga midagi, sagedastel heitlikel muudatustel aga on,» rääkis ta.