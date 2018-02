Tallinna-Helsingi tunnel läheb maksma 16-20 miljardit eurot

Püsiühenduse visioonist on eksperdid, poliitikud ja avalikkus rääkinud juba enam kui 20 aastat.

Peaminister Jüri Ratase sõnul liigub Tallinna ja Helsingi vahel ligi 10 miljonit reisijat aastas, kelle arv on praeguste hinnangute kohaselt kasvuteel. Pealinnade liitmist üheks suurlinnapiirkonnaks peaksid Eesti ja Soome elanikud tema sõnul tõsiselt kaaluma, sest see tooks kogu piirkonnale mitmeid eeliseid, näiteks paraneksid tööturuvõimalused.

Samuti hõlbustaks pealinnade vaheline püsiühendus Ratase sõnul kaubandust ja looks kokkuvõttes paremad võimalused majanduskasvuks, aitaks piirkonda meelitada uusi investeeringuid, avaks uusi kaubandusteid ja tooks ka maksutulu. «Loodan siiralt, et kiire transpordiühendus suurendab meie piirkonna konkurentsivõimet,» ütles ta.

Tunnel võimaldaks igapäevast pendelrännet kahe pealinna vahel ning tekitaks ühtse Euroopa raudteevõrgustiku Kesk-Euroopast Arktikani.

«Kui vaadata seda puhtalt kui transpordiprojekti, siis ei oleks raudteetunnel majanduslikult tasuv, kuid kui arvestada sellega kaasnevaid positiivseid majanduslikke mõjusid piirkonnale, siis on tegemist väga kasumliku ettevõtmisega», ütles FinEst Link projektijuht Kari Ruohonen.

Majandus- ja Taristuminister Kadri Simson lisas, et suured taristuprojektid ei olegi reeglina majanduslikult otseselt tasuvad, kuid aitavad luua kasu teistes valdkondades, nagu tööhõives, kaupade liikuvuses ja aegruumiliste vahemaade vähendamises, panustades majanduse arengusse laiemalt.

«Tallinna-Helsingi tunnel on olnud unistuseks aastakümneid, täna oleme tänu tehnoloogia arengule selle unistuse realiseerumisele lähemal kui kunagi varem. Samas on veel väga rasked otsused ees, sest tegemist on väga kalli investeeringuga ning praegu pole veel selge, kust oleks realistlik nii ambitsioonika projekti jaoks rahastust leida. Edasised uuringud ja arutelud peavad ka sellele küsimusele vastuse leidma enne, kui reaalselt kaevama saab asuda,» märkis minister Simson.

«Usun, et meil on toatäis inimesi, kes unistavad suurelt. See tunnel oleks kaks korda pikem kui praegune pikim merealune tunnel. Me julgeme võtta suuri samme,» märkis Simson.

Tunneli maksumuseks hinnatakse keskmiselt 16 miljardit eurot, see võib tõusta aga kuni 20 miljardid euroni, sõltuvalt merealustest ehitustingimustest. Ehitusajaks on prognoosi kohaselt 15 aastat arvestusega, et ehitus algaks 2025. aastal. Maksumuses sisaldub tunneli ja tehissaarte ehitushind, samuti projekteerimiskulud ning peatuskohtade, terminalide ning depoode ehituseks minevad kulud. Maksumus ei sisalda veeremile kuluvaid summasid.

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berner tõdes, et täna on Soome justkui saar, kuid see ei tohiks pikalt nii jääda. «Tahame, et Soome oleks keskpunkt, kus liiguvad kaubad, inimesed ja andmed,» rääkis ta.

«Oleme pikalt kaalunud tunneliühendust Tallinnaga, see oleks väga oluline, et Euroopa Arktika osa oleks ühendatud ülejäänud Euroopaga,» lisas ta.