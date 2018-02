Millal on oodata euribori tõusu?

«Intresside tõstmine algab nii madalalt, et enne võib järgmine kriis kätte jõuda, kui me suuremaid euribori numbreid, ütleme 3 protsendi taset näeme,» ütles ta. Intressitõusu otsuseid on pigem oodata Ameerika Ühendriikides, kus SEB hinnangul kergitab Föderaalreserv peamist intressimäära tänavu koguni neljal korral. Euroalal saavad sammud selles suunas olema palju hillitsetumad, kuid 2019. aastal tehakse intressitõusudega siiski algust, vahendab Äripäev.

Hoolimata keskpankade rahapoliitikast ja suurtest investeeringutest ärikinnisvarasse ja infrastruktuuri, võib elamukinnisvara puhul Nestori sõnul öelda, et hinnakasv ja palgakasv on käinud stabiilselt käsikäes. «Majanduskriisi lõpust saadik, kui hinnad taastuma hakkasid, on olnud keskmine näitaja, et üks brutopalk ostab Eestis keskmiselt ühe ruutmeetri korterit,» rääkis Nestor.