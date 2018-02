Töötavad pensionärid võivad saada maksulõdvendust

Reformierakondlane Jürgen Ligi ütles riigikogu ees eelnõu kommenteerides, et selle esitamise põhjus on asjaolu, et pensionid on maksuvaba tulu arvestamises praegu igatpidi tugevalt diskrimineeritud. «Selle nn viiesajase miinimumi rahastamiseks on võetud ära pensionite täiendav tulumaksuvabastus ja muidugi ei saa sellisest tulumaksuvabastuse kaudu sotsiaalpoliitikast vaesemad inimesed üldse midagi kätte. Nii et see on sotsiaalpoliitikana tegelikult ebaõnnestunud meede, » rääkis Ligi.

1. jaanuarist kehtima hakanud maksuvaba tulu järsk tõus 500 euroni kuus kaotas muuhulgas ära pensionide täiendava tulumaksuvabastuse. Kui osadele pensionäridele tõi maksumuudatus veidi lisaraha, siis paljusid töötavaid pensionäre tabas ebameeldiv üllatus vähenenud sissetuleku näol. Kuna maksuvaba tulu arvestusse lähevad sellest aastast kõik inimesele laekuvad tulud, siis töötav või muud lisasissetulekut omav pensionär võis sattuda juba sellisesse sissetulekugruppi, kes pidi hakkama rohkem maksma.

Ligi sõnul on kogu selle tulemus kokkuvõttes see, et pensionärid jäävad üldisest jõukuse kasvust maha ja selle tulumaksuarvestuse tulemus on sisuliselt nii absoluutse kui suhtelise vaesuse kasv, nii koledasti kui see ka ei kõla. «Pensionäride maksimaalne võit on 12 eurot, teistel on see sel aastal kuni 62 eurot, ja see siiski saab osaks väga vähestele, enamik pensionäre tõenöoliselt ei võida oma pensionilt endalt siin midagi, kuna neilt see miinimum ära võetakse, » nentis Ligi.

Ligi kinnitusel on eelnõu majanduspoliitiline eesmärk see, et töötamine pensionieas oleks väga selgelt soositud. «Inimesed peavad meil aru saama, et nad on oodatud tööturul ja et kuidagi ei kiusata neid keerulise maksuarvestuse ja kõrgema maksumääraga, kui nad pensionile lisa teenivad, » ütles Ligi.

Rahanduskomisjoni esimees, keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin ütles, et sai eile teada oma fraktsiooni esimehelt, et koalitsiooninõukogu on arutanud seda küsimust ja on selge, et on vaja tõsisemalt võtta neid probleeme. Ehk teisisõnu oli koalitsiooni suhtumine antud eelnõusse küll muutunud. «Elu annab infot juurde, ideaalseid seadusi ei ole olemas, » märkis Stalnuhhin.