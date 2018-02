PÕHJALIK ÜLEVAADE: miks jäi Äripäev kohtuasjas Krossiga läbi kolme astme kaotajaks?

«Näiteks suuremad etteheited Eerik-Niiles Krossile tulenevad tema lävimisest «kurjategija ja maksupettur» Jürgen Järvikuga. Kostja ei ole tõendanud, et mainitud isik oleks toime pannud kuritegusid või oleks tegelenud suuremahulise maksupettusega.»

Muuhulgas tuleb maakohtu otsusest välja, et kui kohus oli tuvastanud, et Äripäeva artikli näol oli tegemist Krossile valeväidete ja mainekahju tekitamisega, oli küsimus ka lehelt välja nõutavas trahvisummas, mida Äripäev püüdis võimalikult väikseks rääkida.

Nimelt oli leht seisukohal, et ASi Äripäev majandusaasta tulemusi ei saa trahvi määramisel aluseks võtta, sest lisaks ajalehe Äripäev avaldamisele kajastavad aruanded ka seminaride ja konverentside korraldamise ning kirjastustegevuse tulusid.

Kohus aga leidis, et Äripäev on ühtne kaubamärk, kuhu on koondunud kolm tegevust, mis toetavad teineteist ning suurendavad eeldatavalt teiste valdkondade kasumit. «Seetõttu ei ole võimalik jagada Äripäeva majanduslikke näitajaid viisil, nagu kostja on püüdnud väita.»

Ühtlasi märkis kohus, et kuigi senises kohtupraktikas on isikuõiguse rikkumisega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitise suuruseks tavapäraselt olnud 1000 kuni 5000 eurot, siis hinnates selle juhtumi asjaolusid on õiglane määrata Krossi kasuks tekitatud ülekohtu ja ennetava kahjuhüvitise suuruseks 10 000 eurot. Kohtu otsusel jäid ka menetluskulud Äripäeva kanda.

Tahtsid hüvitamise alust kuulutada põhiseadusega vastuolus olevaks

Äripäev esitas seepeale Tallinna ringkonnakohtule 15. septembril 2016. aastal apellatsioonkaebuse, millega palus tühistada maakohtu otsuse ning teha uus, millega jäetaks Eerik-Niiles Krossi hagi rahuldamata ja ka menetluskulud tema kanda. Ühtlasi esitas Äripäev lisatõendeid, mille abil soovis tunnistada asja lahendamisel kohalduv VÕS § 134 lg 6 otsuse resolutsioonis põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta see kohaldamata.

Võlaõigusseaduse antud punkt määrab mittevaralise kahju hüvitamise erisused. Selle kuues lõige määrab, et isiku au teotamise, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga või ebaõigete andmete avaldamisega, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamise, eraelu puutumatuse või muu sarnase isikuõiguse rikkumise eest mittevaralise kahju hüvitise määramisel võib kohus arvestada ka vajadust mõjutada kahju tekitajat hoiduma edasisest kahju tekitamisest, võttes seejuures arvesse kahju tekitaja varalist seisundit.

Äripäev põhjendas oma soovi sellega, et maakohus eiras Eesti kohtupraktikas aastate jooksul väljakujunenud ajakirjandusõiguse põhimõtteid ja seaduse tõlgendamise printsiipe. «Sh on maakohus leidnud, et mõistliku lugeja põhimõtet ei ole vajalik kohaldada, laiendanud ebaproportsionaalselt kaudsete faktiväidete kontseptsiooni ning kohaldanud esimest korda Eesti kohtupraktikas karistuslikku kahju ning seda praktiliselt ilma põhjendusi toomata.»

Ka väitis Äripäev, et maakohus omistas neile väidete avaldamise, mida ta tegelikkuses ei avaldanud. Ühtlasi märkis leht maakohtu põhjendamismeetodi kriitikas, et «selle hindamisel, kas väited on avaldatud kui ka selle hindamisel, kas tegemist on väärtushinnangu või faktiväitega (kuigi tegemist on õigusliku otsusega) kohus tuginenud hageja poolt kinni makstud ja küsimustega suunatud eesti keele PhD Krista Kerge arvamusele.»