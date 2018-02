Lapsehoolduspuhkus ei pea tähendama tööelust võõrandumist

Muutuvate tööviiside tõttu aga saaks lapsevanema soovi korral kergemini tööellu rakendada – sellest võidaks nii tööandja kui ka vanem.

Praegusel vanemahüvitise seadusel on palju eeliseid. Meil on Euroopa üks pikemaid lapsehoolduspuhkusi, mis annab võimaluse pärast lapse sündi kodus olla maksimaalselt kolm aastat järjest. Ühest küljest on see suurepärane eelis, mida paljudel teistel vanematel ei ole, kuna sellel ajal saab jäägitult pühenduda järeltulija arengule ja kasvamisele. See on hindamatu aeg iga vanema elus.

Valikute küsimus on, kas ema või isa soovib selle aja tööst täielikult eemal olla. Kui vastus on jah, on see vägagi aktsepteeritav ja vastutustundlik tööandja mõistab seda. Teiseks soosib praegune seadusandlus tööandjat, kuna töötaja töölt eemaloleku võimalus on täpselt reglementeeritud. Üldjuhul on see poolteist aastat ehk kuni vanemahüvitise lõppemiseni, harvemini kolm. See annab kindluse ka asendustöötajale, kes teab, kui pikaks ajaks asendamist jaguda võib. Kaasajastatud vanemahüvitise seadus võimaldab ka pisut lisa teenida, mis omakorda annab võimaluse osaleda tööelus osalise ajaga või projektipõhiselt.

Ootused tööandjale kasvavad

Igapäevatööd korraldades näen ma aga aina enam, et tööandjalt oodatakse ka lapsega kodus olemise ajal paindlikkust ja vastutulelikkust teha tööd distantsilt või endale sobival ajal. Seda soosivad tänapäeval juurutatavad uudsed tööviisid. Hea internetiühenduse ja vajalike tehniliste seadmetega võib väga mitmeid töid teha olenemata asukohast. Vanemale on see kindlasti suur eelis, kuna saab lapse kõrvalt lahkumata tööülesandeid täita. Samuti on inimestele oluline, et töökohas oleksid lapsed oodatud, kui vajadusel peab järeltulija kaasa võtma.

Ka Elisas oleme võtnud eesmärgiks lapsevanema soovi korral talle pakkuda võimalusel tööelus osalemist, seda kas mõnes projektis osaledes, kindlate tööülesannete näol või osalise tööajaga panustades. Oluline on töötajaga rääkida ühte keelt, mõlema poole ootused selgeks teha ja püstitada selgelt ja üheselt mõistetavad eesmärgid ning mõttemallide muutumisega kaasa minna.

Näe takistuste asemel võimalusi

Kuigi ühiskonna mõtteviis on muutumas ja vanemad soovivad tööelus osaleda, pelgavad paljud tööandjad veel seda võimalust pakkuda. Tihti takerdutakse korralduslikesse küsimustesse, näiteks nagu keeruline tasuarvestus, ega nähta suuremat pilti ja võimalusi. Tööelus osalev lapsepuhkusel olija võib olla jätkuvalt kollektiivi väärtuslik osa ja anda ettevõtte tulemustesse olulise panuse. Hoolikalt läbi mõeldes saab leida mõlema osapoole ootusi rahuldava lahenduse. Selle tulemusel saab lihtsustada hoolduspuhkuselt naastes tööellu sulandumist ja kiiremat kohanemist.

Tööandja jaoks tähendab see parema professiooniga töötajat, kes on valdkonna käekäiguga kursis ja on kiiremini võimeline efektiivselt ametikohustusi täitma tööpostile naastes. Samal ajal annab selline töökorraldus võimaluse ka vanemale aktiivselt lapsekasvatamises osaleda.

Soovitused tööandjale:

- Kui vanem avaldab soovi lapsepuhkuse kõrvalt tööd teha, mõelge läbi, milline oleks parim viis. Hea võimalus on talle pakkuda näiteks projektipõhist tööd või mõned konkreetsed tööülesanded „koju kaasa anda“.

- Oluline on sõlmida kokkulepped töötajaga, millisel viisil tööd tehakse ning kuidas tagasisidet antakse ja saadakse.

- Olge mõistev. Kuigi töötaja soov võib olla suur, ei pruugi lapse kõrvalt tööl käimine erinevatel põhjustel siiski toimida. Sellisel juhul ei tohiks töötajat hukka mõista, vaid peaks olema tolerantne ning valmis töö ümber korraldama.

Soovitused lapsevanemale:

- Mõelge läbi, kas soov tööelus osaleda on kindel, millised on ambitsioonid ja eesmärgid. Kõik algab soovist ja tahtest. Selline elukorraldus vajab ka tugevat enesedistsipliini.

- Lapse kõrvalt tööelus osalemise alustala on tugev kodune tugisüsteem: kas vajadusel saab last hoida teine vanem, vanaemad-vanaisad või teised lähedased? Kas tööülesannete tegemise aega saab vabalt valida või peab olema kokkulepitud aegadel ka kättesaadav? Viimasel juhul on tugisüsteem eriti oluline.

- Rääkige tööandjaga läbi oma ootused ja võimalused ning tehke kindlad kokkulepped, mille alusel tööd tehakse. Nii on mõlemale osapoolele reeglid selged ega teki põhjendamatuid ootuseid.