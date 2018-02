Miks aktsiaturud üle kogu maailma hetkel kukuvad?

Majandusanalüütikud on juba nädalaid hoiatanud, et maailma suurte majanduste inflatsiooni tasemed võivad sellel aastal ületada kahe või kolme protsendi piiri. Arenenud riikide keskpangad kipuvad selles tavaliselt aga pigem head nägema, kirjutab The Guardian.

Analüütikute hoiatused võtsid uue kuju reedel, kui USAs tulid välja andmed, et keskmine palgatõus on jõudnud 2,9 protsendini. See saatis omakorda laiali hirmulained, et poed tõstavad hindu ja majanduse maha jahutamiseks võidakse tõsta plaanitust rohkem intressimäärasid.

USA föderaalreservis on tegelikult juba mitu kuud liikunud ringi jutud, et kolm selleks aastaks plaanitud 0,25 protsendilist tõusu võivad muutuda lõpuks neljadeks ja viiteks.

Investorid kartsid, et «odava raha» aeg, mis julgustab kulutama, võib jõuda lõpule ja hakkasid oma aktsiaid maha müüma.

Kuidas mõjutab USAs toimuv ülejäänud maailma?

Paljud arengumaad on suurtes kogustes laenanud USA dollareid ja avastavad nüüd, et võla tagasi maksmine muutub kulukamaks. Teisest küljest võib öelda, et kasvav USA majandus võtab rohkem vastu ka nende eksporti, kasvatades nii areneva maailma majandust.