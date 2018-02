VIDEO HKScani Eesti juht Anne Mere: ma ei mõista, miks seda streiki vaja oli

Mere rääkis, et Rakvare lihatööstuse töö jätkub tavapärases rütmis. Kuigi ta möönis, et töötajad ja juhtkond on teineteisest mööda rääkinud, jääb talle arusaamatuks, miks oli vaja streiki alustada.

«Ettevõte on omalt poolt astunud väga palju samme, mis puudutab palgafondi ja selle muutmist. Oleme öelnud, et oodake paar kuud ja siis on meil palgasüsteem paigas,» ütles Mere.