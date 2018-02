VIDEO Kas streik ebaõnnestus? Peterson: ju meil ei õnnestunud inimesi piisavalt julgustada

Täna kell 7.30 algas HKScan Estonia Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajate tähtajatu streik. Ametiühingute keskliit otsustas seekordse koosoleku pidada Rakveres, et olla lähemal ja näidata solidaarsust lihakombinaadi streikijatele. «Tegu on esimese suurema streigiga Eesti tööstussektoris,» kommenteeris Peterson.

Küsimusele, kas streik ebaõnnestus, vastas Peterson, et piketil oli piisavalt inimesi oma meelsust näitamas, kuid streigis oleks võinud tõesti rohkem inimesi olla. «Praegusel hetkel ma väidan, et meil ei õnnestunud piisavalt julgustada, aga töö käib,» lisas ametiühingujuht.

Petersoni sõnul ei kavatse nad aga oma nõudest taganeda. «On oluline, et asi õnnestuks. Et läbirääkimised töötajate ja juhtkonna vahel jätkuksid. Et need inimesed saaksid perspektiivi ja teadmise, kuidas ja kui palju nende palk tõuseb,» lisas ta.

Mis juhtub, kui kokkuleppeni ei jõutagi? Kas ühel hetkel ei jätku meil enam tapamajadesse töötajaid? «See on üks võimalus, aga teine on see, et ühel päeval me ei saa lihtsalt enam kodumaist liha süüa.»