Arco Vara ostis Bulgaarias kolm kinnistut

Arco Lozen EOOD omab Sofia äärelinnas Lozeni küla lähedal kuut krunti, millest kolm on ehitusotstarbelised ja ülejäänud kolm ette nähtud teede rajamiseks. Kruntide kogupindala on 52 800 ruutmeetrit, millest 47 500 ruutmeetrit on ehitusotstarbeliste kruntide pindala, kuhu Arco Vara plaanib rajada kvaliteetse elamuarendusprojekti kortermajade, eramute ja äripindadega.