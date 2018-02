Inflatsioon on süüdanud USA börsi põlema

Inflatsioon on esimest korda peale viimast suurt majanduskriisi USAs korraliku jõuga tagasi ning selle taga on terve kompott erinevaid tegureid: nõrk dollar, Trumpi uued maksusoodustused, kiire palgakasv tööjõuturul, ameeriklaste hirm kaubandussõja ees ja muidugi halvatud kongress, arvab Financial Times.