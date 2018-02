Rakvere lihatööstuses algab hommikul streik

Möödunud nädala neljapäeval kohtusid HKScan Estonia juhtkond ja ametiühingud, et arutada Rakvere Lihakombinaadi töötajate palganõuet, kuid läbirääkimised tulemust ei andnud, ütles Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski BNSile.

Streigi esimesel päeval korjatakse streikijate allkirju kella 15ni ehk nii kaua, kuni tööle tulevad õhtuse vahetuse töötajad, vahendab ERRi uudisteportaal . Streigile loodetakse osalema vähemalt 40 osalejat. Praegu on lihatööstuse töötajate ametiühingul üle 90 liikme.

Streigiga nõuavad Rakvere Lihakombinaadi töötajad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16 protsendi võrra alates 1. veebruarist 2018 ja lisaks 16 protsenti põhipalga tõstmist 1. juulist 2018. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta.

«Tegu on esimese suurema streigiga Eesti tööstussektoris,» kommenteeris ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson. «Juhatuse soov on aidata igakülgselt kaasa, et streikivad töötajad saavutaksid hea kokkuleppe.»