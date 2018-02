Kuidas uut ja edukat ettevõtet alustada?

Kui esimese kauba lõpuks kätte sain, olin üliõnnelik, see oli täpselt nii ilus nagu lootsin ja kuna olen ehtemaailmaga hästi kursis, siis veendusin et need ehted on tõepoolest ka väga kvaliteetsed. Tegemist on ka täiesti uudse ehete süsteemiga Eesti turul.

Pean tunnistama, et alustasin väga sinisilmselt. Ma ei pannud spetsiaalset äriplaanigi paika. Juhtus nii, et mitmed head ideed tulid mu juurde jooksvalt ja lihtsam oli kogu aeg pööraselt tegutseda. Ja mul polnud alustades isklikku arvutitki, aga õnneks selle tõi jõuluvana! Ma polnud üldse kursis, mida kõike alustaval ettevõttel vaja on, seda avastasin ja otsustasin käigu pealt – kodulehe majutus, ettevõtte nimega e-posti aadress, maksevõimalused ja pangapakkumised, seadmed, loomulikult internet, telefon ja muu selline.

Tagantjärele mõtlen, et väga hea oleks olnud ühest kohast kõigile oma küsimustele vastused saada ja lahendused leida. Alles praegu hakkan oma teenuseid ümber vaatama ja saan aru, et erakliendina alustanuna on aeg siiski pigem ärikliendina otsuseid tegema hakata. Alguses on raske hoomata, millised vajadused ja mahud on ning seetõttu on keeruline kohe õiged teenusepakkujad leida ja lepingud teha. Tahaks keskenduda oma äri arendamisele, aga olmelisi küsimusi ja pisiasju, mis ootavad lahendusi, on väga palju. Palju lihtsam oleks, kui teenused on ühest kohast, seda nii konsultatsiooni, haldamise kui ka tasumise mõttes. Nii on selge ülevaade kuludest, ilmselt tekib võimalusi optimeerida ja efektiivsemalt tegutseda ning kogu suhtlus oleks palju lihtsam!