Toiduliidu juht Rakvere streigi eelõhtul: streigi korraldajate palk on turumediaanist viiendiku kõrgem

Kui töötleva tööstuse keskmine palk oli 2016. aastal ca 1100 eurot ja toiduainetööstuse keskmine on sellest tavaliselt seitse protsenti madalam, siis Rakvere lihatööstuses on keskmine palk ca 1200 eurot. Lisaks boonussüsteem. Ka konkreetselt streiki korraldavate töötajate palk on turumediaanist ligi 20 protsenti kõrgem.