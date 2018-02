Novatoursis lahvatas tüli eksjuhiga

Novatours OÜ ametlik kommentaar

Endise kohaliku juhi esitatud süüdistused on täiesti alusetud. Ettevõte kavatseb laimamise osas astuda omapoolseid õiguslikke samme. Nimetatud eelmise juhi poolt edastatud väljamõeldud kirjutis on pelgalt ebaadekvaatne reageering faktile, et tema vastu on esitatud hagi seoses enda kasuks tehtud alusetute maksetega. Antud hagi esitati Eestis kohtule eelmisel aastal.

Eksjuht saab vastused kõikidele oma küsimustele Eesti kohtust, kus menetletakse tema vastu esitatud tsiviilhagisid.

Järgime alati kõige kõrgemaid standardeid - nii seadusandlikke kui ka meie töökorralduses ja väärtustes. Kõik Novatoursi majandusaruanded on avalikult kättesaadavad ning me oleme läbipaistev ettevõte nii aktsionäridele, töötajatele kui ka avalikkusele.

Need on olnud rasked õppetunnid, kuid antud kaasusel on olnud minimaalne mõju Novatoursi tegevusele ning me ei näe selles ühtegi täiendavat riski ettevõttele või selle aktsionäridele.