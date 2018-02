Suurettevõtja: meie tunnustamine kipub tihti ära ununema

Tänavu president Kersti Kaljulaidilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi saanud Ipitsa sõnul on tal nii endal kui ka teistel ettevõtjatel tihti tunne, et neid võiks tunnustada rohkem, kui seda seni on tehtud.

Ta tõi lihtsa näite: kui lugeda kasvõi Postimehe paberlehe sünnipäevaõnnitlusi, siis tooni annavad näitlejad, kunstnikud ja kirjanikud. «Kindlasti on nad toredad ja tublid inimesed, kes tähelepanu väärivad, aga ettevõtjaid peetakse harvemini niimoodi meeles,» tunnistas ta.

Seda rohkem teeb Ipitsale head meelt, kui president ettevõtjaid märkab ja tunnustab. «Ettevõtjad teevad kõvasti tööd ja tunnustus on neile tegelikult oluline.»

Ipits rõhutas, et kuigi poliitikud ja erakonnad võivad valijatele raha lubada, siis lõpuks sõltub ühiskonna rikkus ikkagi sellest, kui tublid on meie ettevõtjad ja kui palju nad suudavad väärtust luua. «Tänu sellele saame kasvõi rohkem õpetajaid või kultuuritegelasi toetada.»

Ipits leidis, et ka ettevõtjad ise võiks olla aktiivsemad ja üksteist erialaliitude kaudu agaramalt presidendi teenetemärgi kandidaadiks pakkuda. «Põhjus, miks nii vähe ettevõtjaid tunnustust leiab, võibki peituda selles, et me ei näe tihtipeale vajadust või soovi oma kaasvõitlejaid tunnustada. Aga ma loodan, et see muutub,» märkis ta.

Lisaks äride opereerimisele ja kasumi teenimisele lasub ettevõtjatel ka ühiskondlik vastutus, on Ipits kindel. Ta ise on siin hea näide, kuna kuulub paljudesse sihtasutustesse, mis kultuuri või sporti edendavad. Kuigi ta on ühiskondlikult aktiivne, pole see tema sõnul sugugi meelakkumine ja toob tihtipeale ootamatuid kohustusi. Siiski ei kahetse ta midagi.