Pekingi kaubanduskoja aseesimees: Eesti on uue siiditee üks võtmeriike

«On selge, et nii Hiina kui Eesti ettevõtted seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega. Peame investeerima ja arendama uusi, targemaid, keskkonnasäästlikumaid tehnoloogiaid. Olen kindel, et just nendes valdkondades on meil suurim potentsiaal koostööks Pekingi ettevõtetega,» ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.