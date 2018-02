Ratas ei tõtta Balti kolleegidega Rubesa küsimust arutama

Samas kohtub Ratas Kučinskise ja Skvernelisega märtsi alguses Vilniuses. «Balti peaministrid kohtuvad korrapäraselt 8.-9. märts. See on ammu juba kalendris paigas. Kas ja mida nad seal arutavad – see veel paigas ei ole, see veel selgub,» märkis Oppi.