Ordeninga pärjatud ettevõtja: kõige tähtsam on rõõmsameelne töötaja

Ülo Kivine ütles, et ta on täna on tema jaoks väga meeldejääv päev ja ta on saanud palju õnnitlusi. «Kuigi minu sünnipäev pole veebruaris, on täna tunne ülevam kui sünnipäeval. See tunnustus on mulle väga oluline,» kirjeldas piimatööstur.

«Ma ei saa öelda nagu kunstnikud, et autasu anti mulle elutöö eest, aga tõsi ta on, et olen viimased 25 aastat üht teist piimandussektoris teinud ja seda arendanud,» märkis Kivine.

Ta rõhutas seda, et kuigi ettevõtja ülesanne on teenida kasumit, siis vahest olulisemgi on see, et ettevõttes töötaksid rõõmsameelsed ja väärilised töötajad. «Viimasel poolel aastal oleme ühiskonnas palju rääkinud sellest, et kust tuleb raha, missugused peaks olema maksud. Raha tuleb töökohtadest. Töökohad on ka riigile väga olulised,» rääkis mees.

Veel pidas Kivine tähtsaks, et riik ja ettevõtja teeksid omavahel koostööd. Talle ei meeldi, kui ettevõtjad lähevad riigilt midagi välja pressima. «Selle asemel peaks riik ettevõtjat kuulama. Dialoog on väga oluline ja see viib elu edasi,» lisas Kivine.

President Kersi Kaljulaid põhjendas Ülo Kivisele teenetemärgi andmist sellega, et tema eestvedamisel on toimunud oluline areng kodumaise toorpiima väärindamisel, mis on muutnud mitmekesisemaks nii piimatoodete valiku kui võimaldanud siseneda uutele eksporditurgudele.

Mis võiks Eesti piimatööstuse järgmine suurem eesmärk olla? Millest Kivine unistab? «Minu suur soov on see, et meie ettevõtjad suudaksid Eestis toodetud piima siin ka väärindada. Ma ei taha, et me toorpiima välja veaks nagu me praegu teeme. Eesti kohalik tooraine peab olema siin võimalikul hästi väärindatud,» soovis Kivine.