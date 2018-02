Rukkikuningas Hans Kruusamägi: toetan alati kohalikke

Kruusamägi kuulis Valgetähe IV klassi teenetemärgi saamise kohta ajakirjanikult. «Oo, see on üllatus küll. Olen siin vahepeal muude asjadega tegelenud. Pole isegi mõtisklenud, et keegi võiks mulle teenetemärgi anda.»

Loen talle ette, miks president talle teenetemärgi andis: «Hans Kruusamägi on arendanud OÜ Simuna Ivaxi tuntud põllumajandusettevõtteks. Teraviljakasvatuses on ta pannud suur rõhku rukki kasvatamisele ning Eesti rukki tutvustamisele. Samuti on ta kohalik spordiaktivist, Simuna Ivaxi korvpallivõistkond mängib nii maakonnas kui ka vabariigi tasemel.»

«Seeniorite tasemel mängime isegi üle maailma,» täpsustas ta. «Aga muus osas on õige, sellega me tegeleme küll.»

Palun Kruusamägil rääkida, mida peab ta ettevõtjana kõige olulisemaks. «Me oleme lihtsalt tegelenud oma asjaga. Investeerinud ja viinud kohalikku elu edasi. Tegelikult me oleme väga tavaline maatootja. Mingit üle varju hüppamist ei ole,» ütles mees.

«Aga kõige olulisem on vast see, et peame toetama kohalikku eluolu, eeskätt sporti.» Nagu öeldud, Kruusamägi korvpallitiim Simuna Ivax on Lääne-Viru maakonnas kõva tegija. Ta jätkas, et vahel küsitakse temalt toetusi ka kaugemalt. «Aga meil on alati kindel vastus: meie endagi piirkonnas on nii palju abivajajaid, et toetamine pigem neid. Igale poole ju ei jõua,» rääkis ta.

Kruusamägi peabki end väga lokaalseks ettevõtjaks. Ta on Väike-Maarja vallas asuva Simuna aleviku patrioot. «Mulle on oluline, et Simuna nimi, kus ma olen koolis käinud ja elanud, kajastuks kõiges, mida teeme.» Kohaliku identiteedi hoidmine peab saatma kõiki tema ettevõtmisi. «Kõik suuremad keskused jäävad meist ju järjest kaugemale,» põhjendas ta.

Aga miks teda ikkagi rukkikuningaks kutsutakse? Selle tiitli sai Kruusamägi 2007. aastal, mis omistati talle kui Eesti parimale rukkikasvatajale. Auväärne tiitel anti talle eluks ajaks. «See ei ole mingi niisama asi, vaid pean seda suureks missiooniks. Olen kuningana käinud igal pool ja tutvustanud Eesti rukkileiba ja kultuuri. See on missioon,» võttis Kruusamägi kokku.