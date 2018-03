Aasta ettevõtja: keegi ei arva, et ka ettevõtja vajab tunnustamist

Päris tühja koha pealt see muidugi ei tulnud, et üldse poleks lootnud sellele pjedestaalile jõuda. Mida lootsin? Eks ikka au ja kuulsust ja loomulikult oli see ka paras üllatus, Samas, ütlen ausalt, et kui poleks saanud seda auhinda, ei oleks see samuti üllatus olnud.

Enda isiku juurest edasi minnes pean ettevõtjate sellist tunnustamist väga vajalikuks. Kui me räägime ettevõtjatest, kes ise midagi rajanud, siis ega neil selliseid olukordi, kus neid kiidetakse, patsutatakse õlale ja öeldakse, et oled tõesti tubli, see asi tuli sul tõesti hästi välja, on ikka suhteliselt vähe. Tunne on paraku selline, et keegi ei arva, et ka ettevõtja vajaks tunnustamist.

Me kõik teame, kuidas igasugused töökeskkonna uuringud näitavad inimeste janunemist tunnustuse järele. Ja see ongi siis ettevõtja ülesanne kõiki oma töötajaid pidevalt meeles pidada, neid tunnustada. Aga see kõik käib ülevalt allapoole. Vastupidist tunnustust ehk ettevõtja tunnustamist ettevõttes sees on ju ikka vähe. Võib-olla juubeli puhul antakse tänukiri töötajate poolt ja see on muidugi väga tore ja uhke tunne. Seda on ette tulnud, aga väga tihti seda ei juhtu.

Seetõttu üritan ma ise mitte lasta mööda võimalus teisi ettevõtjaid ja äripartnereid tunnustada. Eks see on selline eestlaste värk ka, et no news is good news. Kui ei laideta, siis on järelikult hästi. Tegelikult peaksime kogu aeg meeles pidama seda, et ei laseks mööda võimalust tunnustada nii oma töötajaid kui ka teisi ettevõtjaid.

Kui mina kümme aastat tagasi selle tiitli sain, siis ikka patsutati teiste ettevõtjate poolt ka õlale. Ettevõtjad omavahel on tegelikult suhteliselt tunnustavad ja kiitvad. Kas mul sellest tiitlist on äriajamises just otseselt kasu olnud, on keerulisem hinnata. Aasta ettevõtja tiitel on otseselt ettevõtlustegevuses olulisem võibolla nende jaoks, kellel palju avaliku sektori tellimusi. Aga kindlasti annab see sõnale teatavat kaalu.

Samas on väljaspool Eestit ka minul tulnud ette, et tehakse taustauuringut minu suhtes ja leitakse see tiitel. Siis on küll olnud suhtumist, et ohoo, Jaan Puusaag, allright. Positiivne märk jääb kahtlemata külge. Ja pole ju erilist vahet, kas kasu sellest tuleb paari või kümne aasta pärast. Üks kord tšempion, alati tšempion!