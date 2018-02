Komisjon paneb netihiidudele päitsed pähe märtsis

Euroopa Liidu seaduste kohaselt on USA tehnoloogiafirmadel nagu Google ja Facebook õigus valida liikmesriik, kus nad teenitud tulu arvele võtavad, mistõttu valitakse madalate maksumääradega Iirimaa, Holland ja Luksemburg. OECD 2015. aasta hinnangul kaotavad riigid üle maailma selliste reeglite tõttu 193 miljardit eurot käivet.

«Mõte on identifitseerida netifirmade tegevus, seega meil on vaja mitmeid indikaatoreid – klikid, IP aadresside arv, reklaam ja lõpuks ka käive. Ning siis leiame me viisid neid maksustada,» rääkis Moscovici.