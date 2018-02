Postimees sattus nädalavahetusel vestlema ühe üle 80-aastase Lõuna-Eesti vanaprouaga, kes märkis viimase aja Läti alkoralli meediakajastuse peale, et tegemist ei ole esimese korraga Eesti ajaloos, kus on parema kauba lootuses lõunanaabri juurde sõidetud. Seda tehti nii sügaval nõukogude ajal – 1960. ja 1970. aastatel – kui ka juba nõukogude aja lõpupoole, 1980. aastatel.

Tekstiilitoodete järele mindi sellepärast, et Lätis oli valik Eestist märksa laiem ja huvitavam, aga ka kvaliteetsem. Nii oli Lõuna-Eestis hulk perekondi, kelle lapsed jooksid nõukogude aja lõpus hoopis Lätist ostetud sukkpükstega ringi. Vanaproua meenutas ka, kuidas Eestis ei olnud üldse kuskilt saada tüdrukutele mõeldud valget värvi iluuiske ja kuidas nende järele saigi otse Läti pealinna Riiga sõidetud.

Ühtlasi rääkis ta, et ega lõunanaabri juures ostude sooritame tol ajal niisama lihtne olnud. «Ma kandsin taskus peotäie kopikaid ja kui oli vaja kassas maksta, siis võtsin terve peotäie välja ning lasin müüjal ise vajamineva summa võtta,» kirjeldas ta.

Seda tegi ta sellepärast, et tegelikult ei oleks tohtinud eestlased Lätis ostmas käia ja kui keegi oleks aru saanud, et nad läti keelest aru ei saa, oleks tulnud ka poest tühjade kätega lahkuda.

Kui aga tegid end natuke lolliks ja teesklesid, et ei näe hästi, mis summas kopikad sul peo peal on, siis ei olnud vaja ka väga palju sõnu müüjaga vahetada. Ka tuli jälgida oste soorimata minnes, et leti ees oleks korralik järjekord ning müüjal ei ole aega iga üksiku ostjaga vestlema hakata.