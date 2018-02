Vaata, milliseid ettevõtjaid Eesti teenetemarkidega tunnustab

Valgetähe IV klassi ordeni saavad

Heiki Einpaul

Hekotek AS juhatuse esimees. Pikaajaline Eesti ettevõtluse arendaja, juhib 2016. aastast ettevõtet AS Hekotek. On pikalt toetanud ja arendanud hariduse ja spordi valdkondi.

Veljo Ipits

Salvest AS nõukogu esimees. Pikaajaline Eesti ettevõtluse arendaja ning Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu esimees. Pikalt toetanud ja arendanud hariduse ja spordi valdkondi.

Ülo Kivine

AS Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees. Panustanud piimatootmise jätkusuutliku arengu tagamisse enam kui 25 aastat. Tema eestvedamisel on toimunud oluline areng kodumaise toorpiima väärindamisel, mis on muutnud mitmekesisemaks nii piimatoodete valiku kui võimaldanud siseneda uutele eksporditurgudele. Tema juhtimisel alustati ka saartel toodetud mahepiima väärindamist. Kivine on Eesti Piimaliidu juhatuse liige, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhtkogu liige, EPKK töötleva tööstuse grupi juhatuses, Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige.

Hans Kruusamägi

OÜ Simuna Ivax juhataja. Arendanud OÜ Simuna Ivaxi tuntud põllumajandusettevõtteks. Teraviljakasvatuses on pandud suur rõhku rukki kasvatamisele ning Eesti rukki tutvustamisele. Samuti on ta kohalik spordiaktivist, Simuna Ivaxi korvpallivõistkond mängib nii maakonnas kui ka vabariigi tasemel.

Tõnu Post

Kõljala Põllumajanduse Osaühingu juht. Post juhib oma ettevõtet Kõljala Põllumajanduse Osaühing ning on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesimees, Saaremaa Piimatootjate ühistu nõukogu esimees, Eesti Tõuloomakasvatajate Aretusühistu nõukogu liige.

Sirje Potisepp

Ettevõtluse edendaja. Juhtinud 12 aastat tulemuslikult Eesti Toiduainetööstuse Liitu. Paljude toidualaste teavituskampaaniate eestvedaja ja ekspordi suurendamise kaasaaitaja. Samuti on hinnatud tema panus hariduse, eriti kutsehariduse, edendamisse.

Janek Vipre

Ettevõtluse edendaja. Ettevõtja ja kohaliku elu edendaja, Narma OÜ Juhatuse liige. Narma on ehe näide sellest, et ka nišitootega võib olla globaalselt edukas ja tooteportfell ei pea olema väga lai, et olla omas valdkonnas tegija. Disain saab alguse tehnoloogilistest lahendustest ja Lihulas kootud

ainulaadsed newWeave vaibad ning Haapsalu külje all Uuemõisas valmivad plastikvaibad on artiklid, mille järgi ettevõtet tuntakse ja hinnatakse enim.

Maarjamaa Risti III klassi ordeni saab

Mario Ohoven