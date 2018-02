Maailma juhtiv naftatootja heitgaaside pärast ei muretse

Raportis jõuti järeldusele, et erinevate riikide võitlus kliima soojenemise vastu kontserni investeeringuid ei ohusta ja aktsionäärid võivad rahulikult hingata, sest ka kõige tugevamad heitgaaside piirangud ei kahanda nõudlust Exxoni toodete järgi, vahendab New York Times .

Ettevõte usub, et 2040. aastaks liigub maailma teedel kusagil 160 miljonit elektriautot, mis tähendab, et suur enamus töötavad endiselt fossiilsete kütuste peal. Paljud analüütikud on aga prognoosinud, et elektriautode arv võib kasvata arvatust hulga kiiremini, sest mõned suurriigid nagu Hiina tõmbavad akude hindu üha agressiivsemalt alla.