Kui palju teenivad maailma rikkamad sportlased?

Portaal HowMuch.net avaldas graafiku, mis põhineb Forbesi andmetel ja kuhu on märgitud maailma enimteenivad sportlased. Nagu näha, siis kõige rohkem raha teenib portugallane Cristiano Ronaldo, kes on FIFA poolt valitud ka maailma parimaks jalgpalluriks. Kusjuures Ronaldo on selle tiitli võitnud juba neli aastat järjest.