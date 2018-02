PÕHJALIK ÜLEVAADE: millega teenis hiljuti töötajate pahameele alla sattunud Rimi aasta ettevõtte tiitli?

INFOKAST: Mida teeb Rimi, et olla vastutustundlik ettevõte?

Värskeim, 2017. aasta raport kannab pealkirja «Aus ja avatud Sinu jaoks».

Selle sissejuhatuses rõhutavad nii ettevõtte Eesti tegevjuht Vaido Padumäe kui ka selle vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats, et paljud asjad saavad alguse meist endist ning nad usuvad, et eeskuju on nakkav ka vastutustundliku ettevõtluse arendamisel. Padumäe toob seejuures välja Rimi töötajate rolli. «Suudame Rimis seatud eesmärke täita aga ainult oma töötajate abiga.»

Ka on toodud välja viis fookusvaldkonda, mille alla on jaekett vastutustundliku ettevõtlusega seotud tegevused jaganud. Need on: terviseedendus, kogukondade ja keskkonnaga arvestamine, aus ja eetiline kauplemine, Rimi hinnatud tööandjana ning ettevõtte toetus noortele, spordile ja puudustkannatavatele inimestele.

Terviseedendus

Rimi tervisereede, kus 2017. aastast saab kord nädalas lisaks puuviljadele ka köögivilju 15 protsenti soodsamalt

150 toodet, mis vastavad Eesti ja Euroopa toitumisteadlaste koostatud soovitustele, märgistati kleebisega «Rimi tervisenõustaja soovitab»

Rimi ja liikumine Joome Poole Vähem kutsuvad üles alkoholi ostmisel ise dokumenti näitama

Rimi ja Joome Poole Vähem leidsid 300 pakkumise seast uue sõna dokumendi vabatahtliku näitamise kohta, selleks on eaviibe

Rimi testis oma töötajaid, keskmiselt 62 protsenti küsib alkoholi ostjatelt dokumenti (Eesti keskmine on 45 protsenti)

Rimi ja Teomeeter panid erinevates Eesti linnades püsti plakatid, mis kutsusid inimesi alkoholiostude ajal ise dokumenti näitama

Kogukondade ja keskkonnaga arvestamine

Kilekottide liigtarbimisele tähelepanu juhtiv konkurss «Disaini oma ostukott», mis toimus kolmandat aastat

Rimi koka Jörgen Kohali videosari «Tarbi toitu targalt» annab lihtsaid nippe, kuidas vähem toitu ära visata

Rimi kogus 2017. aastal oma kaupluste peale kokku 4 302 tonni erinevaid pakkematerjale, mis suunati taaskasutusse

2017. aastast kasutab ettevõte taastuvenergiat

Aastaks 2020 plaanib Rimi tegutseda kliimaneutraalselt ehk et tema tegevus ei avaldaks negatiivset mõju keskkonnale

Rimi uuendab pidevalt oma masinaparki ja loodab 2018. aastal kasutada 27 000 liitrit vähem kütust

Rimi investeerib kauplustes keskkonnasäästlikesse külmikutesse ning lampide väljavahetamisse

Ettevõte lubas mullu, et aastaks 2025 leiab Rimist ainult mahepõllumajanduslikult vabalt peetavate kanade ja õrrekanade mune

Aus ja eetiline kauplemine

2017. aastal viidi enesekontrolli eesmärgil Rimi kauplustes läbi 3025 laboratoorset analüüsi

2017. aastal tehti 22 auditit Rimi omamärgitoote valmistajatele

Mullu kutsuti tagasi kaheksa ebakvaliteetset toodet

Rimi sai MTÜ Mondo poolt kord aastas väljaantava «Õiglase kaubanduse sõbra» tiitli

Rimi hinnatud tööandjana

Kaheksa protsenti Rimi töötajatest on vähenenud töövõimega, neist 25 teenindajat on kuulmispuudega

76 alaealist töötajat osales 2017. aastal Rimi malevas

Rimi koolitab oma töötajaid, kuidas vastutustundlikult alkoholi müüa

120 last osales 2017. aastal Rimi lastepäeval

Paar korda aastas korraldab Rimi kontoris ja kauplustes tervisepäeva

Rimi propageerib oma töötajate hulgas tervislikku elustiili, 2017. aastal algatati projekt «Terveks läbi toitumise»

11 aastat on Rimi valinud parimat töötajat, kes saab auhinna ja tiitli «Nobenäpp»

Ettevõtte toetus noortele, spordile ja puudustkannatavatele inimestele

Rimi võimaldab töötajatele erinevaid võimalusi tervisehüvitiseks, sporditoetuseks ja terviseüritustel osalemiseks

Ka toetab ettevõte töötajaid mugava vormiriietuse, omatöötaja kaardi soodustuste ning omanimelise heategevusliku jooksuüritusega (Rimi juunijooks), mis toimus mullu esimest korda

11 aastat on Rimi olnud Eesti Jalgpalli Liidu partner

2017. aastal koguti Rimi kauplustes 37 994 eurot annetusi koostöös Punase Ristiga

Rimidesse paigutati Toidupanga kogumiskastid, mis tõid mullu annetuseks 2 606 tonni toitu

Allikas: ettevõtte vastutustundliku ettevõtluse aruanne 2017