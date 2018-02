Punane värv naasis USA börsidele

«Tõus on kestnud juba kaua, volatiilsus on olnud kaua aega ebanormaalselt madalatel tasemetel ning kõiki halbu uudiseid on seni vapralt eiratud,» kommenteeris indeksite viimase kahe aasta suurimat nädalasisest langust Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas. «Iga trend saab ükskord otsa.»