Advokaadid: miljarditehase ja RMK leppe näol on tõenäoliselt tegemist riigiabiga

ETV saade «Pealtnägija» kajastas 31.01.2018 saates RMK kavatsust sõlmida pikaajaline koostöölepe kavandamisjärgus oleva Est-Fori tselluloositehasega.

Enne «Pealnägija» eetrisse minekut korraldasid Est-For ja RMK ühise pressikonverentsi, kus püüdsid tõrjuda kahtlusi selge riigiabi andmisest. Samuti püüdsid lepingu osapooled selgitada, et tegemist ei ole siduva lepinguga, vaid üksnes kavatsuste protokolliga.

RMK tarnekohustuse maht oleks lepingu järgi aukartustäratav: 15 aastat järjest 50 protsenti riigimetsast pärinevast paberipuidust – turuväärtusega suurusjärgus 350-450 miljonit –, lubatakse eksklusiivselt tselluloositehase kavandajatele.

Kas selle lepinguga on kõik sedavõrd kahtlane, nagu küsitakse «Pealtnägijas», või on lepinguga kõik nii korras, nagu väidavad üksmeelselt RMK ja Est-For?

Tegemist on siiski siduva leppega

Meil oli võimalus tutvuda «Pealtnägija» valduses oleva dokumendiga. Leiame, et on tõsine alus väita, et tegemist on RMK jaoks siduva kokkuleppega. Kui poolte jaoks tähendaks see leping vaid viisakuste vahetamist, miks siis üldse oleks vaja seda allkirjastada, teha seda ilma RMK nõukogu heakskiiduta ning äärmiselt pingelises olustikus?

Lepinguga võtab Eesti riik siduva kohustuse sõlmida Est-Foriga tarneleping selgetel tingimustel ehk paigas on lepingu pikkus (15 aastat), kogused ja hind. Kui Est-For paberipuitu soovib, siis peab riik tarnelepingu sõlmima ja seda täitma.

Riigiabi küsimus on keeruline. Kindlalt ei saa selle olemasolu või puudumise osas keegi sõnavõtnutest lõplikku tõde kuulutada – ei RMK, Est-For ega ka konkurendid. Kas tegemist on riigiabiga ja kas see riigiabi on lubatav, seda peab hindama Euroopa Komisjon.

Kuid selle hinnangu saamiseks tuleb Eesti riigil pöörduda Euroopa Komisjoni poole juba enne lepingu sõlmimist. Miks riskida ja kiirustada, kui tehas on alles planeerimisjärgus ning eriplaneeringu menetluse tulemus selgub aastate pärast?

Tõenäoliselt on riigiabi

Praeguse info baasil võib öelda, et tõenäoliselt on tegemist riigiabiga. Euroopa Liidu reeglid keelavad riigil anda ettevõtjale abi, mis moonutab konkurentsi ja kahjustab kaubandust. Riigiabi on igasugune majanduslik eelis, mida ettevõtjale antakse riiklikest vahenditest, mis on valikuline (s.o ei kohaldu kõigile) ning mis moonutab konkurentsi ja kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust.

Mis on majanduslik eelis? Eelis on igasugune majanduslik kasu, mille ettevõtja saab riigi vahendite arvelt, vormist sõltumata. Alustame sellest, et pikaajaline (15 aastat) fikseeritud puidukogusega tarnekindlus on juba iseenesest metsatöötlemise ettevõtjale oluline majanduslik eelis.

Kuid eelis võib tuleneda ka soodsamast turuhinnast (Põhjamaade keskmine vs kohalik keskmine hind), Est-Fori säästetud kuludest (15-aastase tarnekindluse tõttu säästetud kulud puidu kokkuostule, logistikale, transpordile, tööjõule jne), kuid ka tervikuna soodsamast positsioonist – nagu Est-Fori esindajad pressikonverentsil ka kinnitasid, siis RMK-lt saadav tarnekindlus on eeldus tehase rajamiseks vajaliku finantseeringu saamisele.

Need on kõik eelised, mida konkurentidel riiklike vahendite arvelt kasutada ei ole. Eelis on valikuline, kuna kohaldub ainult ühele ettevõtjale, Est-Forile.