Taxify juhid tunnevad, et neid on kruustangide vahele jäetud

Varasemalt toimis Taxify taksosüsteem dünaamilise hinnastamise alusel. See tähendab, et sõiduhinnad sõltusid nõudlusest piirkonnas. Kui näiteks Saku Suurhallis lõppeb üritus ja nõudlus autode vastu on laes, siis selle võrra kõrgem on ka sõidu hind.