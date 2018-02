Läti peaminister tahab Rubesa-küsimust Balti kolleegidega arutada

«Viimasel kahel aastal on RB Raili juhatus vaevelnud aeglaste otsuste tegemiste tagajärgedega, mis on pärssinud võimet projektiga kiiresti ja aegsasti edasi liikuda. Tõepoolest, ühisettevõtte nõukogu on pidevalt takistanud RB Raili organisatsiooni ühtseks tervikuks muutmist, mis on projekti ellu viimise veelgi raskemaks teinud,» ütles Rubesa pressiteate vahendusel.