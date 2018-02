Hinnang jaekettides toimuvale: inimesi jagub leti ette, kuid mitte selle taha

Lõppeval nädalal avaldas statistikaamet andmed kaubandusettevõtete müügitulemuste kohta eelmise aasta detsembris, mis võimaldab 2017. aasta jaekaubanduses kokku võtta.

Vähemalt numbrite poole pealt oli aasta hea: kokku teenisid jaekaubandus­ettevõtted, sealhulgas automüük- ja teenindus, 9,8 miljardit eurot müügitulu. Võrreldes 2016. aastaga suurenes müük enam kui kaheksa protsenti. Võrdluseks: 2016. aastal piirdus aastane müügikasv 6,8 protsendiga.

Jaekaubanduse müügitulu ja müügitulu mahuindeksi kasv võrreldes 2016. aasta sama ajaga (protsentides) FOTO: SEB

Eriti edukaks osutus eelmine aasta just autoesindustele. Võrreldes 2016. aastaga, suurenes mootorsõidukite müügi ja remondiga tegelevate ettevõtete müügitulu 12 protsenti, ületades sellega käibelt 3 miljardi euro piiri. Uusi sõiduautosid registreeriti Eestis mullu üle 25 600 ehk kümnendiku võrra rohkem kui ülemöödunud aastal.

Buumiaegsest tasemest jääb see küll veel kaugele – 2007. aastal võeti Eestis arvele pea 31 000 uut sõiduautot. Automüük oli viimase kümnendi kõrgeimal tasemel kogu Euroopas, kus registreeriti 15,6 miljonit uut sõidukit, mis kasvuprotsendina annab küll Eesti mõistes tagasihoidlikud kolm protsenti.

Ilma automüüki ja -remonti arvesse võtmata, suurenes Eesti jaekaubandus­ettevõtete müügitulu 6,3 protsenti, mis on samuti kiirem kui 2016. aastal. Küll tuleb märkida, et viimastel aastatel on jaekaubanduse keskmist kasvu mõjutanud kütusehindade suur kõikumine.

Selle amplituude iseloomustab fakt, et 2016. aasta alguses leidus hetk, kui naftabarrel maksis 26 dollarit, 2017. aasta lõpuks oli selle hind aga 70 dollarini jõudnud. Kui jätta mootorikütuste müük kõrvale, oleks jaekaubandus­ettevõtete müügitulu kasv olnud 2016. ja 2017. aastal praktiliselt võrdne, veidi alla kuue protsendi.

Kokku suurenes mootorikütuste müük mullu enam kui 86 miljoni euro võrra ehk 8,4 protsenti. Püsihindades mootorikütuste müük küll praegustel andmetel mullu vähenes.

Sarnaselt andis suure panuse käibekasvu supermarketite müügi suurenemine 81,5 miljoni euro võrra ehk 3,4 protsenti. Jaekaubanduse müügitulu mahuindeksi põhjal, mis proovib kasvu mõõta eurode asemel kogustes, oli supermarketite müük aga pea terve 2017. aasta vältel languses.

Tarbijahinnaindeks kasvas mullu samuti 3,4 protsendi võrra, kuid hinnakasvu vedas just supermarketite müügis suurt tähtsust omavate kaubagruppide nagu toiduained ja alkohol oluline kallinemine. Ääremärkusena olid Eesti ja Leedu seejuures kaks kõige kiirema hinnakasvuga riiki kogu Euroopa Liidus.

Muudest kaubagruppidest väärib ära märkimist veel ehitusmaterjalide ja kodumasinate jaemüügi ligi üheksaprotsendiline kasv. Sarnaselt autodele, on uute kodumasinate soetamine või ehitus majapidamiste jaoks suured ja pikaajalised investeeringud, mille tegemiseks on tänane tugev tööturg ja kiire palgakasv andnud sobiva keskkonna.

Inimesi jagub leti ette, kuid mitte selle taha

Jaekaupmehe vaatevinklist võetuna peaks 2018. aasta osutuma edukaks. Kui ka tänavu peaks kaupmees tõdema, et müük oli nigel, siis paremaks see minna ilmselt ei saagi. Nõudluse poolel on täidetud praktiliselt kõik soodsad tegurid. Eesti tööhõive on jõudnud rekordiliselt kõrgele tasemele ehk maksejõuliste klientide arv on aegade suurim.