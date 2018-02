Mart Laar: lootus astmelise tulumaksu pealt teenida on nagu Ali Baba ja 40 röövli muinasjutt

Ühtlasi märgib endine peaminister, et katsed tulumaksusüsteemi «parandama» asuda on kujukalt näidanud, milline jama sellest võib tulla. «Selle asemel, et vigu tunnistada ning näiteks vähemalt töötavate pensionäride kiusamine lõpetada, tahetakse vint aga päris peale keerata ning progresseeruv tulumaks kehtestada,» leiab Laar.

Ta on veendunud, et kui hetkel on kolki saanud osa ühiskonnast, siis sel juhul saavad kolki kõik ning lootus selle pealt - niisama nagu taevasse tõstetud aktsiiside pealt -, supertulu teenida on samasugune muinasjutt nagu Ali Baba ning 40 röövlit.