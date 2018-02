Pentus-Rosimannus: kirjavahetuse avaldamise vaidlus on minust laiem ja põhimõttelisem

«E-kirjade, sõnumite avamise vaidlus ei puuduta kokkuvõttes kuigipalju mind personaalselt, vaid on palju laiem ja põhimõttelisem. Kas edaspidi on suvalise ja inimest mittepuudutava tsiviilvaidluse raames õigus sõnumi saladust rikkuda, tema e-kirjades sobrada ja ennast teise inimese isikliku, eraelulise kirjavahetusega lõbustada - see on küsimus, mida tegelikult selle pretsedendiga lahendatakse,» ütles Pentus-Rosimannus ERRi uudisteportaalile.