Baiba Rubesa meediapöördumises: ma mõistan, et olen olnud «ebamugav» juht

«On olnud au, aga peamiselt rõõm, ja kindlasti ka rohkeid õppimisvõimalusi pakkuv kogemus juhtida Rail Balticu projekti viimasel kahel aastal,» alustab Rubesa oma ingliskeelses meediapöördumises Eesti väljaannete poole. Kohe pärast sissejuhatust asub ühisettevõtte juht aga nõukogu ründama.

«RB Raili tegevjuhi ja juhatuse esimehena, kes on kuni tänase päevani tunnetanud mõne nõukogu liikme ja projekti kasusaaja vastasseisu, on minu soov olnud Rail Balticu projekti läbipaistev ja efektiivne elluviimine, võttes arvesse väärtusi, mida on ühiselt kokku lepitud,» jätkab Rubesa.

Ta selgitab, et tema isiklikus nägemuses on tegemist projektiga, mille maksavad kinni Balti riikide ja ELi maksumaksjad, mistõttu peab see tooma endaga kaasa ka tõelisi sotsiaalmajanduslikke muutusi Eesti, Läti ja Leedu ühiskondade ja majanduste jaoks. «Veelgi enam, ka projekti ennast tuleb ellu viia kõige efektiivsemal viisil – kuid praegu pole see nii.»

Viitab mõne riigi huvide konfliktile

Rubesa toonitab, et alanud aasta on Rail Balticu ehitamise seisukohalt olulise tähendusega, kuna terve rida otsuseid, mis tooks raudtee ehituse lähemale, on vaja ära teha. Ka märgib ta, et samuti tuleks väga tõsiselt muuta midagi projekti juhtimises, et selle elluviimine paraneks.

«Seda kõike arvestades olen väga uhke selle üle, et olen iseendale kindlaks jäänud ja keeldunud kõikidest ettepanekutest, kus olen näinud, et mõne nõukogu liikme puhul, kes istub kahel toolil korraga – kus ta võib olla samaaegselt nii tellija kui elluviija –, võib esineda huvide konflikti,» sõnab Rubesa.

Ta ütleb, et nende kahe aasta jooksul, mis ta projekti on juhtinud, on ta näinud, kuidas on püütud vastutust veeretada ning see on omakorda aeglustanud otsuste tegemise protsessi. Rubesa sõnul on see jätnud oma jälje ka projekti elluviimisele, mistõttu on osa tegevusi ka plaanitud ajakavast maha jäänud.

«Õigupoolest on kolme riigi koostöös sündinud projekti nõukogu pidevalt piiranud meie võimekust luua korralik ja efektiivne RB Rail ettevõte, mis on teinud projekti elluviimise veelgi väljakutserohkemaks,» nendib Rubesa.

«Ma mõistan, et olen olnud «ebamugav» juht, kes ei ole nõustunud nõukogu liikmete ja kasusaajate huvidest lähtuvate otsustega, seades sellised väärtused nagu korporatiivjuhtimine, läbipaistvus ja aus projekti teostamine kõrgemale,» sõnab RB Raili juht. Seejuures viitab Rubesa kolme Balti riigi raudtee-ettevõtetele ning nende senistele kaubaveo praktikatele.

Tahab juhtimist ühte ettevõttesse koondada

Ühtlasi ütleb ühisettevõtte juht, et kuigi keegi ei ole palunud tal kohalt lahkuda, on ta teadlik sellest, et kaks nõukogu liiget on teinud ettepaneku tema umbusaldamiseks. Rubesa sõnul on selle taga tema enda initsiatiiv, mis ta on ette võtnud selleks, et projekti elluviimist parandada.