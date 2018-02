FOTOD: moodsaks IT-hooneks muutuv Dvigateli direktorite maja pidas sarikapidu

Mainor Ülemiste juhi Margus Nõlvaku sõnul on tänavu augustis valmiva hoone puhul tegu ühe pisemaga Ülemiste linnakus, kuid IT-majana on sel märgiline täiendus tarkvaraettevõtete meelispaigaks kujunenud Ülemiste Citys.

«Uushoonete rajamise kõrval on meie kindel eesmärk renoveerida Ülemistel võimalikult palju vanu väärika arhitektuuriga hooneid, hoolimata sellest, et see läheb sageli oluliselt kulukamaks kui uue objekti ehitamine,» selgitas Nõlvak.