Eesti esindaja RB Railis kummutab väiteid juhivahetusest: väljendasime üksnes rahulolematust

«Baiba Rubesa on edukalt Rail Balticu projekti tutvustanud ja uue raudtee rajamist ette valmistanud. Siiski on püsinud erinevad tõlgendused selle perioodi ülesannete ja vastutuse jaotuse kohta riikide ja projekti koordinaatori vahel,» ütles Sillave BNSile.

Tema sõnul oli just viimane põhjuseks, mille tõttu ettevõtte osanikud juhatuse esimehe suhtes rahulolematust väljendasid. «Rail Balticu ettevõtete juhid kinnitasid üksmeelselt, et projekt kulgeb riikides plaanipäraselt raudtee eduka elluviimise suunas.»

Sillave kinnitas, et kolm riiki, projekti koordinaator ja Euroopa Komisjon on koostöös Rail Balticuga kenasti edasi liikunud. «Oleme jõudnud projekteerimisfaasi, mille jaoks on vaja teha juhtimises muudatusi ja tehnilist laadi lähenemist.»