Eesti EXPO-otsus venib juba poolteist aastat

Ehkki Dubai sai 2020. aastal peetava EXPO korraldamise õiguse juba 2013. aastal, ei ole Eesti valitsus viimase pooleteise aasta jooksul võtnud seisukohta, kas me peaks sellest osa võtma, vahendab ERRi uudisteportaal .

Ettevõtjatega on teemat pikalt ja korduvalt arutatud, tuliseid pooldajaid on mitmes sektoris, nagu IT ja toiduainetööstus, kes survestavad poolt-otsust.