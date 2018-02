Aastalõpu seisuga on ettevõtte bilansis vaba raha 285 miljardit dollarit, sellest valdav osa väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui seni maksustati väljastpoolt USAd kodumaale toodavat raha 35-protsendilise tulumaksuga, siis möödunud aasta lõpus vastu võetud maksuseadusega alaneb maks 15,5 protsendini.

Apple'i võlakoormus on 122 miljardit, mis teeb vaba raha netopositsiooniks 163 miljardit dollarit. Ettevõte on teatanud, et eeldatavasti maksab USA-le tulumaksuna 38 miljardit dollarit.