Ott Lumi: Keskerakonna pensionilubadus on justkui otse Ladina-Ameerikast

«Kahtlemata on Keskerakonna positsioon teistsugune, aga siiski, kui selgub, et see sõnum, mis on oma olemuselt sügavalt populistlik, ei tööta ka poliitiliselt, siis kaevab Keskerakond iseendale sügavat auku eelarvelises plaanis,» leiab Lumi.