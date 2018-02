Kaks eestlaste armastatud kaubamärki ühendatakse ühe ettevõtte alla

Täna allkirjastatud kahe ettevõtte ühinemislepingu kohaselt muutub AS Kalevi ärinimi Orkla Eesti ASiks. Põltsamaa Felix AS liidetakse Orkla Eesti ASiga, juriidiline ühinemisprotsess jõuab äriregistri kinnitusega eelduslikult lõpule aprillis.

AS Kalev on Eesti suurim ja vanim magusatootja, mille põhitegevuseks on šokolaadi- ja suhkrukondiitritoodete tootmine ja müük.

AS Põltsamaa Felix on kõige laiema toiduainete valikuga toiduainetetootja Eestis, tootes ja turustades ligi 350 toodet neljateistkümne eri kaubamärgi all. Mõlema ettevõtte peamisteks turgudeks Eesti kõrval on Skandinaavia riigid ja Baltimaad.