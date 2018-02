RMK nõukogu: kavatsuste protokoll Est-Foriga on samm õiges suunas

Kallase tegevus vastab nõukogu esimehe Andres Talijärve kinnitusel nii seadustele kui ka RMK põhimäärusele, sest äriotsused kuuluvad juhatuse pädevusse. Kuid ettevõttes kujunenud hea tava tõttu on nõukogu kavatsuste protokolliga algusest peale süvenenult tegelenud, ent pole seni konsensusele jõudnud.

«Fakt on see, et täna seda protokolli ei ole sõlmitud,» ütles Talijärv. «Senikaua, kui me pole jõudnud veendumusele, et see protokoll ei kätke keelatud riigiabi ning veendume 15 aasta pikkuse lepingu otstarbekuses, töötame dokumendiga edasi.»

Vaatamata kavandatavast pikast tähtajast ja kuni 300 miljoni euro suurusest kogusummast, käsitleb ettevalmistatav protokoll vaid 12,5 protsenti RMK aastasest müügimahust. Seetõttu ei näe RMK nõukogu ohtu, et nende kontrollitav asutus seoks ennast liiga suures mahus ühe tellija külge ja teised turuosalised kaotaksid võimaluse tehinguteks.

«See pole esimene kord, kui tehakse selliseid pakkumisi, kuid esimest korda on tegemist nii hea pakkumisega,» rääkis Talijärv. «Kui varem käsitleti meid kui tooraine allikaks olevat arengumaad, siis nüüd käib jutt selgelt tarnetingimuste üle.»

Suure puidutööstuse asutamise positiivseks näiteks tõi Talijärv Kundas tegutseva Estonain Celli, kellega sõlmitud 15 aasta pikkune tarneleping lahendas Eesti haavapuidu müügi probleemid.

Samuti tõrjus Talijärv väiteid, justkui oleks tema eelkäija, Est-Fori peamine mootor Mati Polli sattunud tänu nõukogus osmandatud oskusteabele soovitud puidutehinguga huvide konflikti. «Polli alustas selle ettevõtmisega mitte tänu RMKst saadud teabele, mis on avalik ja kättesaadav kõigile, vaid tänu oma pikaajalisele kogemusele puiduäris,» lisas Talijärv.

Kavatsuste protokolliga nõukogus tehatvat tööd kinnitas ka nõukogu liige Jaanus Marrandi. «Miljardi euro suurune investeering on Eestile oluline, nõukogu on lepingut sisuliselt arutanud ja teinud ka olulisi ettepanekuid,» lausus Marrandi. «Üldine seisukoht on selline, et lepinguga võib edasi minna.»

Marrandi pidas oluliseks, Est-Forile tooraine suhtes garantiide andmist RMK poolt ning nägi meedias jõuliselt esinenud Graanul Investi omanike vastuseisu taga hirmu tooraine kallinemise pärast. «Pean üpris mõistetavaks, et pelletitootjatele on oluline, et tooraine hind püsib võimalikult madalal. Aga kui Raul Kirjanen soovib ka RMKga sarnase iseloomuga 15-aastast lepingut, siis peab ta selle saama.»

Avalikkuses lahvatanud kriitkanoolte hajutamiseks võiks ettevalmistatavat kavatsuste protokolli Marrandi sõnul arutada näiteks valitsuses.