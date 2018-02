Nokia kahjum kasvas mullu pea kaks korda

«Olen rahul, et Nokia lõpetas 2017. aasta tugeva neljanda kvartaliga,» sõnas tegevjuht Rajeev Suri. «Grupi kasumlikuse kasv nii kvartalis kui terve aasta peale peegeldab edusamme mida oleme teinud alates kolmandast kvartalist meie mobiilitoodete portfellis ning annab meile soodsa positsiooni üleminekuks 5G võrgule.»

«Eeldame, et 2018. aastal meie turg jälle väheneb, kuigi veidi vähem kui varasemalt prognoositud, tulenevalt märkidest paranevate olude kohta Põhja-Ameerikas,» jätkas Suri lisades, et 2019. ja 2020. aastaks prognoositakse turuolude olulist paranemist tulenevalt 5G laialdasest kasutuselevõtust, milleks Nokia on hästi valmistunud.