Facebooki populaarsus langeb

Uudis kukutas aktsia järelkauplemisel (Facebooki majandustulemused avaldati eile pärast ametliku kauplemispäeva lõppu) viis protsenti, kuid hiljem hind taastus, kui ettevõtte juhid püüdsid konverentsikõne ajal veenda analüütikuid, et kasutajate arvu kahanemine ei pruugi tingimata tähendada käibe kasvu kahanemist. Paistab, et esialgu neil see ka õnnestus.