Enamus mullustest kindlustuslepetest lõppesid kokkuleppega

Potsepa hinnangul on edukas lepitusmenetlus võrreldes kohtumenetlusega õiglasem, sest mõlemad pooled nõustuvad lepituse tulemusega. «Kui pooled leiavad, et lepitusettepanek ei ole sobiv, siis ei pea nad lepituskokkulepet sõlmima ning pooltel on õigus pöörduda kohtusse. Ka sel juhul on lepitusmenetlusest kasu, sest on teada erapooletu lepitaja hinnang vaidlusküsimusele,» selgitas Potsepp «Lisaks on lepitusmenetlus kohtumenetlusest odavam, sest lepitusega ei kaasne riigilõivu, lepitustasu ega õigusabikulu.»