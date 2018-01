Eesti krevetipüüdja viib uue laeva Leedu registrisse

Ettevõte plaanib kalapüügilaeva Ontika prahtida Leedu firmale UAB Marlinas, mille alla viidi möödunud aastal ka laev Taurus. «See on normaalne äritegevus, kuna Eesti laevaregistris on piiratud võimalused kalalaevu juurde tuua, siis ongi ainuke võimalus tuua registrisse uus laev viies teine välja,» rääkis Sarevet.

«Tegu on normaalse tehinguga, mida me koguaeg teeme. Me uuendame laevu, vanad laevad üritame ära müüa või siis viia teiste lippude alla teistesse riikidesse ja tuua vähemad laevad asemele,» lisas ta.