Karilaid: ka riigikogu liikmed ja ministrid võiksid kõrgemat tulumaksu maksta

Seda ütles Karilaid Keskerakonna poolt välja pakutud pensionäride võimalikku erakorralist pensionitõusu kommenteerides. Kui tõsta pensione 100 euro võrra kuus, läheb see maksma ca 500 miljonit eurot aastas, kui 60-70 eurot kuus, siis 300 miljonit eurot aastas.

Karilaid ütles Postimehele, et pensionäride elukvaliteet peab tõusma. «Olukorras, kus pension jääb alla suhtelise vaesuse piiri, peaks olema kõigile selge, miks on erakorralist pensionitõusu vaja,» rääkis Karilaid, lisades, et Tallinna Ülikooli vanemteadur Lauri Leppik on toonud välja, et suurem osa Eesti praegustest pensionidest jääb absoluutse ja suhtelise vaesuspiiri ehk 201 ja 429 euro vahele ning küsinud õigustatult, kas on talutav, kui vaesuses elavate pensionäride arv kasvab.

Pensionäride erakorraline pensionitõus läheb maksma ca 300 miljonit eurot. Katteallikateks saavad Karilaiu sõnul lisaks majanduskasvule olla ka astmeline tulumaks ja ettevõtte tulumaks. «See ei ole ammendav loetelu, vaid arutelu ja poliitilise kompromissi koht. Maksusüsteem pole veel piisavalt solidaarne, jõukakamate panus peab ühiskonda olema senisest suurem. Ka ministrid ja riigikogu liikmed võiksid suurema protsendi oma tulumaksust tasuda,» pakkus Karilaid välja veel ühe lahenduse.

Võimalus taastada ettevõtte tulumaks on Karilaiu sõnul vaid üks peatükk, mida tuleks avada, arutada ja analüüsida. «Seejuures võib see tähendada ka sotsiaalmaksu langetamist ettevõtetele, mis on olnud pikalt räägitud probleem ettevõtjatele ning mille langetamine teatud tingimustel oleks ettevõtlusele soodne,» ütles Karilaid.

Karilaid lisas, et ettevõtte tulumaks pole uus leiutis, vaid Euroopas massiliselt kasutatav. «Hirmujutt, et ettevõtlus seetõttu kaoks, kuulub Reformierakonna vaesuslõksu ja on propaganda arsenalis samal tasemel, kui see, et ühetaoline tulumaks on ainus, millest välisinvestorid ja Eesti inimesed aru saavad,» nentis ta.

Karilaiu kinnitusel on Keskerakonna poliitiline ambitsioon 100 eurot erakorralist tõusu paari aasta jooksul. Kuidas see reaalsuseks saab, sõltub sellest, kellega on riigikogus 2019 võimalik selle lähteülesande täitmine kokku leppida, märkis ta. «Kui Reformierakond soovib seda tõusutempot pidurdada, siis on see nende valik.»

Reformierakonna liige ja endine rahandusminister Aivar Sõerd ütles, et suure osa pensionide tõstmiseks vajaminevast summast oleks võimalik leida ka ilma igasuguste uute maksude või olemasolevate maksude maksutõusudeta. «Eelarve kulude poolel saaks ära jätta riikliku üürielamute programmi, Tallinna Linnahallile mõeldud kulud järgmisel aastal, kulud maakonnasisestele tasuta bussiliinidele, ümber teha aktsiisipoliitika,» loetles Sõerd.

«Ainuüksi praeguse valitsuse arulageda aktsiisipoliitika tulemusel jäi eelmisel aastal eelarvesse laekumata üle 40-50 mln eurot alkoholiaktsiisi, tänavu jääb laekumata 80-100 mln eurot,» rääkis Sõerd. «Siia tuleb lisada ka käibemaks, sest see lisandub ju lõpphinnale, kuhu ka aktsiis on sisse arvestatud. Seda nii põhja piirikaubanduse kadumise kui lõuna piirikaubanduse vohamise tõttu.»