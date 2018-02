SUUR GRAAFIK Peekonist elektrividinateni: Eesti eksport 100 aasta jooksul

«Väliskaubanduse läbikäigusumma vähenes 1926. aastal eelmise aastaga võrreldes 138,6 miljardit marka ehk 0,7 protsenti. Kuigi vähenemine üsna väike, on see siiski tunnuseks, et väliskaubanduses eelmisile aastaile omased kahe-kolme miljardilised tõusud on möödumas, siseturg omab stabiilse ilme rahaväärtuse kui ka mahu suhtes; samuti ka tööstusliku toodangu suuremaks tõusuks pole näha mõjuvaid tegureid. Tõusu võimalused on soodsamad põllumajandussaaduste rühmal,» kirjutas J.Janusson ekspordinumbreid kommenteerides 1926. aasta Statistika Kuukirjas.