Rimi töötajate põrmustav kriitika tööandja pihta: aasta ettevõte või orjatööstus?

KOMMENTAAR

Kõik probleemid lahendame ettevõtte sees

Vaido Padumäe, Rimi Eesti tegevjuht

Me pingutame iga päev selle nimel, et Rimi oleks Eesti jaekaubanduses parim tööandja ning vastaks parimal viisil oma klientide ootustele. Loomulikult tekib aeg-ajalt erinevaid arusaamu ja arusaamatusi ning vaieldamatult on meie töö mõnikord pingeline ja nõuab pingutust. Kõik probleemid lahendame aga ettevõtte sees.

Kõik, kellel on mure, kuulame ära. Ja püüame teha nii, et kõigi töötajate huvid on maksimaalselt kaitstud. Konkreetset juhtumit analüüsime täiendavalt, kuid kindlasti ei ole see enamiku ettevõtte töötajate seisukoht. Rimi töötajate rahulolu uurime pidevalt ja see on kõrge.